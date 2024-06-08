Райан Гарсия: «Лопес сказал, что у моей мамы рак из-за того, что я «продал душу». Если мы встретимся, то я отвечу ему кровью»

Райан Гарсия пригрозил Теофимо Лопесу из-за комментария о матери.

«Теофимо [Лопес] сказал, что моя мама заболела раком груди, потому что я «продал душу». Если я увижу его, то у нас не будет ссоры. Я отвечу ему кровью», – заявил экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Несколько дней назад Гарсия узнал, что его мать больна раком.

Гарсия поддержал Трампа на фоне новостей об обвинительном вердикте суда по уголовному преступлению: «Так выглядит новый президент. Он все равно победит»

Гарсию могут дисквалифицировать на четыре года за использование допинга