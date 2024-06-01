Ортис предложил Гарсии заменить Цзю: «Мне сказали, что ты хочешь драться вместо Тима. Я готов, увидимся 3 августа»
Вирджил Ортис готов драться с Райаном Гарсией вместо Тима Цзю.
«Райан, мне позвонили и сказали, что ты хочешь заменить Тима [Цзю]. Я уже дал своему менеджеру зеленый свет. Давай сделаем это, Гарсия, не подведи меня! Увидимся 3 августа», – написал в соцсетях Вирджил Ортис.
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