Ортис предложил Гарсии заменить Цзю: «Мне сказали, что ты хочешь драться вместо Тима. Я готов, увидимся 3 августа»

Вирджил Ортис готов драться с Райаном Гарсией вместо Тима Цзю.

«Райан, мне позвонили и сказали, что ты хочешь заменить Тима [Цзю]. Я уже дал своему менеджеру зеленый свет. Давай сделаем это, Гарсия, не подведи меня! Увидимся 3 августа», – написал в соцсетях Вирджил Ортис.

Бой Цзю и Ортиса перенесен из-за рассечения у Тима в бою с Фундорой (журналист Дэн Рафаэл)

Костя Цзю подтвердил перенос боя Тимофея: «Это сделано по инициативе Ортиса»