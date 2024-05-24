Райана Гарсию могут дисквалифицировать на четыре года за использование допинга.

Об этом сообщает со ссылкой на представителя Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

Напомним, что в допинг-пробе обнаружили следы остарина. Проба была взята перед его поединком с , который прошел в ночь на 21 апреля.

«Гарсия может быть дисквалифицирован на четыре года. Пока он не смог доказать происхождение запрещенных веществ в пробах», – сказал собеседник агентства.

Гарсия − о положительной допинг-пробе: «Обожаю нахрен стероиды! Проглочу их все!»

Допинг-проба «Б» Гарсии положительна на остарин