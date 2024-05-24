Гарсию могут дисквалифицировать на четыре года за использование допинга
Райана Гарсию могут дисквалифицировать на четыре года за использование допинга.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
Напомним, что в допинг-пробе Гарсии обнаружили следы остарина. Проба была взята перед его поединком с Дэвином Хейни, который прошел в ночь на 21 апреля.
«Гарсия может быть дисквалифицирован на четыре года. Пока он не смог доказать происхождение запрещенных веществ в пробах», – сказал собеседник агентства.
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