Гарсию могут дисквалифицировать на четыре года за использование допинга

Теги допинг бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райана Гарсию могут дисквалифицировать на четыре года за использование допинга.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

Напомним, что в допинг-пробе Гарсии обнаружили следы остарина. Проба была взята перед его поединком с Дэвином Хейни, который прошел в ночь на 21 апреля.

«Гарсия может быть дисквалифицирован на четыре года. Пока он не смог доказать происхождение запрещенных веществ в пробах», – сказал собеседник агентства.

Гарсия − о положительной допинг-пробе: «Обожаю нахрен стероиды! Проглочу их все!»

Допинг-проба «Б» Гарсии положительна на остарин

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2 комментария
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Никто не даст ему такую дискву, он звезда
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Читер Гарсия.
Надеюсь жёстко накажут, лучше 6 лет дать как в рашкк
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