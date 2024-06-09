Гарсию арестовали в Калифорнии за пьяный дебош в отеле

Райан Гарсия попал в полицию после пьяного дебоша в Калифорнии.

8 июня Гарсия, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош в отеле в Беверли-Хиллз (Калифорния), нанеся заведению ущерб в 15 тысяч долларов.

«Арест случился в чрезвычайно тяжелое время для Райана, поскольку он переживает из-за новостей о состоянии здоровья его матери. Он открыто рассказал о проблемах с ментальным здоровьем, сейчас на его плечах огромное эмоциональное бремя», − заявил адвокат Гарсии Дарвин Чавес.

Напомним, что ранее стало известно об онкологическом заболевании у матери Гарсии.

Райан Гарсия: «Лопес сказал, что у моей мамы рак из-за того, что я «продал душу». Если мы встретимся, то я отвечу ему кровью»