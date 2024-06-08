Стерлинг показал переписку с Евлоевым: «Не могу дождаться дня, когда расправлюсь с этим ничтожеством»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг выложил в соцсетях переписку с Мовсаром Евлоевым.

На кадрах видно, что Стерлинг предупредил Евлоева о готовности к поединку в сентябре-октябре. Мовсар пожаловался, что раньше Алджамейн говорил о возможности боя в августе. На что Стерлинг ответил: «Я никогда не говорил про август. А всегда называл сентябрь».

«Я понял. Все нормально», – отреагировал Евлоев.

Выкладывая переписку, Стерлинг написал:

«Если есть что-то, что я по-настоящему ненавижу, так это лжецы. Я не могу допустить, чтобы эта фальшивая бравада продолжалась.

Не могу дождаться дня, когда расправлюсь с этим ничтожеством».

Лопес – Евлоеву: «Братан, я тебя вызвал после UFC 300, но ты даже не ответил. Теперь ты говоришь, что с тобой никто не хочет драться 🤦‍♂️»

Мовсар Евлоев: «Стерлинг говорит, что будет готов не раньше октября. Я не могу ждать его»

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3 комментария
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Стерлинг тоже лжец! Так валялся на канвасе после удара Яна, что все поверили и дали ему победу
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Ответ Олег Ринкевич
Стерлинг тоже лжец! Так валялся на канвасе после удара Яна, что все поверили и дали ему победу
Неужели вы такого плохого мнения о Яне, что считаете прямой удар коленом в его исполнении обычным пустяком?
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Ответ TR1
Неужели вы такого плохого мнения о Яне, что считаете прямой удар коленом в его исполнении обычным пустяком?
Разумеется нет. Но есть примеры, где бойцы вставали и продолжали бой, а не делали вид, что голова вот-вот отвалится
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