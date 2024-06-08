Стерлинг показал переписку с Евлоевым: «Не могу дождаться дня, когда расправлюсь с этим ничтожеством»
Алджамейн Стерлинг выложил в соцсетях переписку с Мовсаром Евлоевым.
На кадрах видно, что Стерлинг предупредил Евлоева о готовности к поединку в сентябре-октябре. Мовсар пожаловался, что раньше Алджамейн говорил о возможности боя в августе. На что Стерлинг ответил: «Я никогда не говорил про август. А всегда называл сентябрь».
«Я понял. Все нормально», – отреагировал Евлоев.
Выкладывая переписку, Стерлинг написал:
«Если есть что-то, что я по-настоящему ненавижу, так это лжецы. Я не могу допустить, чтобы эта фальшивая бравада продолжалась.
Не могу дождаться дня, когда расправлюсь с этим ничтожеством».
Лопес – Евлоеву: «Братан, я тебя вызвал после UFC 300, но ты даже не ответил. Теперь ты говоришь, что с тобой никто не хочет драться 🤦♂️»
Мовсар Евлоев: «Стерлинг говорит, что будет готов не раньше октября. Я не могу ждать его»