Стерлинг показал переписку с Евлоевым: «Не могу дождаться дня, когда расправлюсь с этим ничтожеством»

Алджамейн Стерлинг выложил в соцсетях переписку с Мовсаром Евлоевым.

На кадрах видно, что Стерлинг предупредил Евлоева о готовности к поединку в сентябре-октябре. Мовсар пожаловался, что раньше Алджамейн говорил о возможности боя в августе. На что Стерлинг ответил: «Я никогда не говорил про август. А всегда называл сентябрь».

«Я понял. Все нормально», – отреагировал Евлоев.

Выкладывая переписку, Стерлинг написал:

«Если есть что-то, что я по-настоящему ненавижу, так это лжецы. Я не могу допустить, чтобы эта фальшивая бравада продолжалась.

Не могу дождаться дня, когда расправлюсь с этим ничтожеством».

Лопес – Евлоеву: «Братан, я тебя вызвал после UFC 300, но ты даже не ответил. Теперь ты говоришь, что с тобой никто не хочет драться 🤦‍♂️»

Мовсар Евлоев: «Стерлинг говорит, что будет готов не раньше октября. Я не могу ждать его»