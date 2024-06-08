Алджамейн Стерлинг: «Евлоев давно знает, что я готов драться не раньше сентябре, Теперь он пытается казаться жестким и крутым»

Алджамейн Стерлинг раскритиковал поведение Мовсара Евлоева.

«Если я предложил бой, то это не значит, что я могу драться прямо сейчас. Речь о поиске соперника. Я сказал, что готов к поединку в сентябре. Евлоев знает об этом уже несколько недель. Теперь он лукавит, чтобы показаться жестким и крутым. Лол, странный парень», – заявил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Мовсар Евлоев: «Стерлинг говорит, что будет готов не раньше октября. Я не могу ждать его»

Евлоев – Стерлингу: «Хочу побыстрее тебя прикончить и перейти к реальным испытаниям»