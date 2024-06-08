Поединок О’Мэлли объявят в конце июня. Скорее всего, он подерется с Двалишвили в сентябре или декабре (MMA Fighting)

Шон О’Мэлли узнает нового соперника до конца июня.

Журналист Деймон Мартин утверждает, что О’Мэлли подерется в сентябре или декабре с Мерабом Двалишвили.

Шон надеется, что официальное подтверждение поединка в конце июня. Бой планируется провести на арене «Сфера» в Лас-Вегасе.

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