«Готов спасти турнир». Волкановски не против заменить Макгрегора в поединке с Чендлером
Александр Волкановски готов заменить Конора Макгрегора в бою с Майклом Чендлером.
«Да, 100%. Я не против подраться с Чендлером. Согласен на любой поединок, если он будет достаточно громким. Готов спасти турнир – кажется, теперь это моя фишка», – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.
Напомним, что 3 июня UFC отменил пресс-конференцию, посвященную бою Макгрегора и Чендлера. Сам поединок должен состояться в ночь на 30 июня.
UFC ищет замену на случай срыва поединка Макгрегор – Чендлер (Ариэль Хельвани)
Конор − об отмене пресс-конференции с Чендлером: «Приношу извинения ирландцам и фанатам со всего мира»