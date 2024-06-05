«Готов спасти турнир». Волкановски не против заменить Макгрегора в поединке с Чендлером

Александр Волкановски готов заменить Конора Макгрегора в бою с Майклом Чендлером.

«Да, 100%. Я не против подраться с . Согласен на любой поединок, если он будет достаточно громким. Готов спасти турнир – кажется, теперь это моя фишка», – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе .

Напомним, что 3 июня отменил пресс-конференцию, посвященную бою и Чендлера. Сам поединок должен состояться в ночь на 30 июня.

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