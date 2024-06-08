Уайт – о турнире UFC 306 в День независимости Мексики: «Это будет величайшее чертово признание в любви мексиканскому народу. Я нереально взволнован»

Дана Уайт не исключает, что бой за пояс BMF возглавит турнир UFC 306.

«Это будет любовное письмо мексиканскому народу. Я обожаю бокс, так что у меня есть что-то общее с мексиканцами. Когда ты слышишь: «Ты дерешься как мексиканец», – это самый охеренный комплимент, который вообще можно сделать.

Часть самых крутых ублюдков планеты была из Мексики.

Турнир на арене «Сфера» в День независимости Мексики – это будет величайшее чертово признание в любви мексиканскому народу. Я нереально взволнован.

Провести бой за пояс BMF? Это было бы неплохо. Хорошо звучит», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, турнир UFC 306 пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

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