Махачев ответил Джонсу: «С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев ответил Джону Джонсу, назвавшему себя лучшим бойцом мира.

Ислам Махачев возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Но президент UFC Дана Уайт заявил, что считает лучшим бойцом промоушена Джона Джонса, а не чемпиона в легком весе.

«С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини», − написал Махачев в соцсетях.

Напомним, что Джон Джонс после ухода из полутяжелого веса в 2020 году дрался один раз, задушив Сирила Гана в марте-2023 в бою за титул в тяжелом весе.

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10 комментариев
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Ответ Сергей Осипов
Ну если вас запереть в клетке, из нее выйдет Джонс. Извини))
А, ну если рейтинг P4P составляется по такому принципу, то значит в свое время Мышонок тоже должен был выходить в клетку против ЖСП или Паука? Что за бред. Волкановски был первым в рейтинге, получается он тоже фейковый лучший, ведь он не выходил против Нганну?
+7
0
+7
По факту ответил. Джонс лучше думать, чтобы Миочич не попал до того,как Бонз будет ему лезть в ноги
+7
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+5
По факту нужно смотреть из тех кто выступает . Джонс велик, бесспорно, но он дерется раз в 3 года
Это все регалии прошлого . Статус нужно подтверждать в октагоне, а не в Твиттере
+2
-2
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Это все равно, что детсадовец говорит выпускнику института, что он больше книжек за год прочитал.
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Ответ Сергей Осипов
Ну если вас запереть в клетке, из нее выйдет Джонс. Извини))
тогда это следовало бы назвать рейтингом тяжеловесов, но это же не так
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Ответ Мадина Уйгурова
А, ну если рейтинг P4P составляется по такому принципу, то значит в свое время Мышонок тоже должен был выходить в клетку против ЖСП или Паука? Что за бред. Волкановски был первым в рейтинге, получается он тоже фейковый лучший, ведь он не выходил против Нганну?
Если без учета весовых категорий - то там 100% должны быть только тяжи и полутяжи.
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Ответ Sashka Azmuka
тогда это следовало бы назвать рейтингом тяжеловесов, но это же не так
следовало бы включить логику, сначала.
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