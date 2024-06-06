Махачев ответил Джонсу: «С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини»

Ислам Махачев ответил Джону Джонсу, назвавшему себя лучшим бойцом мира.

возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Но президент UFC Дана Уайт заявил, что считает лучшим бойцом промоушена , а не чемпиона в легком весе.

«С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини», − написал Махачев в соцсетях.

Напомним, что Джон Джонс после ухода из полутяжелого веса в 2020 году дрался один раз, задушив Сирила Гана в марте-2023 в бою за титул в тяжелом весе.

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