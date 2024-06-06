Махачев ответил Джонсу: «С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини»
Ислам Махачев ответил Джону Джонсу, назвавшему себя лучшим бойцом мира.
Ислам Махачев возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Но президент UFC Дана Уайт заявил, что считает лучшим бойцом промоушена Джона Джонса, а не чемпиона в легком весе.
«С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини», − написал Махачев в соцсетях.
Напомним, что Джон Джонс после ухода из полутяжелого веса в 2020 году дрался один раз, задушив Сирила Гана в марте-2023 в бою за титул в тяжелом весе.
Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Если бы я мог выбирать, то это был бы бой за пояс в 77 кг»
Это все регалии прошлого . Статус нужно подтверждать в октагоне, а не в Твиттере