Джонс поблагодарил за похвалу от Уайта: «Дана наблюдал за моей карьерой с первого ряда, факты есть факты»
Джон Джонс прокомментировал слова Даны Уайта о лидере рейтинга P4P UFC.
Напомним, что ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Ислам Махачев не может считаться лучшим бойцом промоушена.
«Получить такую похвалу от босса, который был здесь буквально с начала UFC, − это было потрясающе.
Я знаю, что хейтеры не оценят его комментариев, но с Даной Уайтом сложно спорить, он наблюдал за моей карьерой с первого ряда. Факты есть факты», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, который занимает второе место в рейтинге P4P.
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