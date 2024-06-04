Джонс поблагодарил за похвалу от Уайта: «Дана наблюдал за моей карьерой с первого ряда, факты есть факты»

Джон Джонс прокомментировал слова Даны Уайта о лидере рейтинга P4P UFC.

Напомним, что ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что не может считаться лучшим бойцом промоушена.

«Получить такую похвалу от босса, который был здесь буквально с начала UFC, − это было потрясающе.

Я знаю, что хейтеры не оценят его комментариев, но с Даной Уайтом сложно спорить, он наблюдал за моей карьерой с первого ряда. Факты есть факты», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе , который занимает второе место в рейтинге P4P.

Джонс раскритиковал выступление Махачева: «Сабмишен на последней минуте делает его лучшим?»

Уайт объяснил, почему считает Джонса, а не Махачева лучшим P4P: «Если мы запрем двоих парней в комнате, то кто победит?»