Президент UFC Уайт посетил первый матч финальной серии НБА

Теги Бостон Даллас НБА UFC Дана Уайт MMA НБА плей-офф Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт посетил первый матч финальной серии НБА.

Встреча между «Бостоном» и «Далласом» прошла в ночь на пятницу, завершившись победой команды из Массачусетса со счетом 107:89.

Вместе с Уайтом на игре присутствовал вице-президент и коммерческий директор промоушена Хантер Кэмпбелл.

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2 комментария
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Таки не знал что Дана фанат бостона
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Ответ denided
Таки не знал что Дана фанат бостона
Он глор
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