Президент UFC Уайт посетил первый матч финальной серии НБА

Президент UFC Дана Уайт посетил первый матч финальной серии НБА.

Встреча между «Бостоном» и «Далласом» прошла в ночь на пятницу, завершившись победой команды из Массачусетса со счетом 107:89.

Вместе с на игре присутствовал вице-президент и коммерческий директор промоушена Хантер Кэмпбелл.

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