Поветкин выступил против боя Бивол – Бетербиев: «Сначала надо иностранцев перебить, а потом друг с другом встречаться»

Теги Александр Поветкин Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин выступил против боя Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев.

– Я бы не хотел этот бой, потому что дерутся два российских боксера. Сначала надо перебить иностранцев, а потом встречаться друг с другом. Конечно, на данный момент это самые сильные боксеры. Скажу честно, я не знаю, как сложится бой. Бивол техничнее, Бетербиев мощнее и агрессивнее.

– С точки зрения патриотизма, было бы классно провести такой бой в Москве, Петербурге или в регионах?

– Это же не от них зависит. Если бы зависело от них, конечно, бой прошел бы здесь. Для наших любителей бокса было бы классно, – сказал экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

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4 комментария
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хорошо Володя похоже в эту чебурашку настучал
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Дак уже перебили всех. Осталось только междусобойчик и устраивать
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Они и есть друг другу иностранцы.
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Конечно, подождем, когда Бетербиеву за 40 далеко будет! Ведь это Поветкин подразумевает! Пусть подерутся уже! Даже если Бетербиев победит, то все-равно уходить придется в силу возраста, а обязательных претендентов только больше станет! И у Бивола потом будет шанс собрать все пояса! Хотя что-то мне подсказывает, что Дима все-таки выстоит, и главным оружием будет ни его опыт и техника, а более молодой возраст! Вполне допускаю, в отличии от многих, что Бетербиева даже в нокауте можем увидеть!
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