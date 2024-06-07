Поветкин выступил против боя Бивол – Бетербиев: «Сначала надо иностранцев перебить, а потом друг с другом встречаться»

Александр Поветкин выступил против боя Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев.

– Я бы не хотел этот бой, потому что дерутся два российских боксера. Сначала надо перебить иностранцев, а потом встречаться друг с другом. Конечно, на данный момент это самые сильные боксеры. Скажу честно, я не знаю, как сложится бой. Бивол техничнее, мощнее и агрессивнее.

– С точки зрения патриотизма, было бы классно провести такой бой в Москве, Петербурге или в регионах?

– Это же не от них зависит. Если бы зависело от них, конечно, бой прошел бы здесь. Для наших любителей бокса было бы классно, – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Цзю против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше

Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области