Поветкин выступил против боя Бивол – Бетербиев: «Сначала надо иностранцев перебить, а потом друг с другом встречаться»
Александр Поветкин выступил против боя Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев.
– Я бы не хотел этот бой, потому что дерутся два российских боксера. Сначала надо перебить иностранцев, а потом встречаться друг с другом. Конечно, на данный момент это самые сильные боксеры. Скажу честно, я не знаю, как сложится бой. Бивол техничнее, Бетербиев мощнее и агрессивнее.
– С точки зрения патриотизма, было бы классно провести такой бой в Москве, Петербурге или в регионах?
– Это же не от них зависит. Если бы зависело от них, конечно, бой прошел бы здесь. Для наших любителей бокса было бы классно, – сказал экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин.
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