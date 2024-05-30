Бивол не удивился снятию Бетербиева с боя: «У Артура такое не в первый раз»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол рассказал, как отреагировал на отмену боя с Артуром Бетербиевым.

– Я сонный был, это было 3 часа ночи. Ни злости, ни разочарования. Какое-то такое состояние... ну, че поделать, надо идти вперед – дальше.

– А ты удивился снятию Бетербиева?

– Честно – не особо удивился. Не прям так удивился. Это спорт, тут часто бывает подобное. Тем более у Артура Бетербиева такое не в первый раз. Травмы, они реально бывают, от этого никто не застрахован. У меня у самого бывает, что-то одно болит, то другое, – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Поединок за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе планировался на 1 июня. Бетербиев отказался от участия из-за разрыва мениска.

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1 комментарий
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ну, что ж, достойно, без негатива в адрес соперника. мог бы и небольшой трешток устроить.
хотя заголовок рулит.
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