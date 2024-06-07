Александр Усик: «Думаю, что Бивол победит Бетербиева. Он прекрасно двигается»

Теги Артур Бетербиев Александр Усик Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Александр Усик назвал фаворита в поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Думаю, что победит Бивол. У него отличный футворк, он прекрасно двигается. Я видел его бой с Саулем Альваресом – он доказал, что хорошо боксирует, обороняется, наносит контрудары и комбинации», – сказал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Объединительный поединок в полутяжелом весе между Биволом и Бетербиевым состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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4 комментария
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Да при чем здесь национальности? Усик мега техничный боксер и прекрасно видит все достоинства и недостатки коллег, поэтому и делает свой выбор!
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Ответ Мадина Уйгурова
Ещё бы Усик назвал чеченца - россиянина хввлящего Кадырова фаворитом и какие-то симпатии ему отдавал) выбрал киргиза
Бивол молдованокореец... От Киргизии у него только место рождения и то на границе с Казахстаном
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-1
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Ответ Мадина Уйгурова
Ещё бы Усик назвал чеченца - россиянина хввлящего Кадырова фаворитом и какие-то симпатии ему отдавал) выбрал киргиза
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