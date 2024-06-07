Александр Усик: «Думаю, что Бивол победит Бетербиева. Он прекрасно двигается»

Александр Усик назвал фаворита в поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Думаю, что победит Бивол. У него отличный футворк, он прекрасно двигается. Я видел его бой с – он доказал, что хорошо боксирует, обороняется, наносит контрудары и комбинации», – сказал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе .

Объединительный поединок в полутяжелом весе между и состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый нокаут за шесть лет и седьмая успешная защита от Бивола. Бой с Бетербиевым – в октябре

Тренер Бивола подтвердил, что бой с Бетербиевым состоится 12 октября: «Контракт подписан»