Тренер Бивола подтвердил, что бой с Бетербиевым состоится 12 октября: «Контракт подписан»

Тренер Дмитрия Бивола рассказал, когда состоится бой с Артуром Бетербиевым.

– Бой с был анонсирован на 12 октября. Это уже официально или анонс больше для красоты, грубо говоря?

– Нет, это конкретная дата, конкретная программа. Люди, которые организовывают эти соревнования, – у них все до конца года расписано. Поэтому все даты официальные.

– А Дмитрий на 12 октября уже подписывал контракт?

– Да. Контракт на эту дату подписан, он дал согласие на эту дату, – сказал тренер Геннадий Машьянов.

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