Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом перенесен на 15 ноября

Теги Майк Тайсон бокс Джейк Пол Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом перенесен на 15 ноября.

Изначально планировалось, что поединок состоится в июле, но организаторам пришлось изменить планы из-за возникших проблем со здоровьем Тайсона.

Напомним, что 57-летнему боксеру стало плохо во время рейса Майами – Лос-Анджелес. Позже стало известно, что у него обострилась язва – экс-чемпиону мира оказали медицинскую помощь.

Пол – о поединке с Тайсоном: «Один из нас должен умереть»

У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
стало интересно, на фига Тайсону на старости лет такое с собой делать. погуглил, сколько сейчас его состояние - всего 10 лямов баксов! на пике он стоил 300, но всё спустил. и теперь за один этот бой может получить плюс/минус своё нынешнее состояние. но приходится в 57 лет всякими глупостями заниматься.
+1
0
+1
Ответ vulturecrow
стало интересно, на фига Тайсону на старости лет такое с собой делать. погуглил, сколько сейчас его состояние - всего 10 лямов баксов! на пике он стоил 300, но всё спустил. и теперь за один этот бой может получить плюс/минус своё нынешнее состояние. но приходится в 57 лет всякими глупостями заниматься.
За бой с Роем он заработал 50 млн, скорее всего про 10 млн не правда
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий