Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом перенесен на 15 ноября.

Изначально планировалось, что поединок состоится в июле, но организаторам пришлось изменить планы из-за возникших проблем со здоровьем .

Напомним, что 57-летнему боксеру стало плохо во время рейса Майами – Лос-Анджелес. Позже стало известно, что у него обострилась язва – экс-чемпиону мира оказали медицинскую помощь.

Пол – о поединке с Тайсоном: «Один из нас должен умереть»

У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?