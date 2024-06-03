Тайсон пройдет полное обследование, после чего комиссия примет решение о поединке с Полом. Если бой одобрят, то он может состояться в октябре (ТАСС)
Поединок Тайсона и Джейка Пола может состояться в октябре.
«Майк Тайсон должен будет по контракту пройти полное обследование. Это связано в том числе с его возрастом. Дальше комиссия примет решение о проведении боя.
Поединок может пройти в октябре. Майк Тайсон не имеет глобальных проблем со здоровьем, но ему необходимо время для восстановления», – сказал собеседник агентства.
Бой Пола и Тайсона перенесен. Новую дату объявят на следующей неделе