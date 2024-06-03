Тайсон пройдет полное обследование, после чего комиссия примет решение о поединке с Полом. Если бой одобрят, то он может состояться в октябре (ТАСС)

Теги Майк Тайсон бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Поединок Тайсона и Джейка Пола может состояться в октябре.

«Майк Тайсон должен будет по контракту пройти полное обследование. Это связано в том числе с его возрастом. Дальше комиссия примет решение о проведении боя.

Поединок может пройти в октябре. Майк Тайсон не имеет глобальных проблем со здоровьем, но ему необходимо время для восстановления», – сказал собеседник агентства.

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3 комментария
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Отдаленно напоминает сюжет Рокки 6
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Знаменитая Атлетическая комиссия штата Невада)))
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Ответ Богдан
Отдаленно напоминает сюжет Рокки 6
Да скорее уже Рокки 9 старички
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