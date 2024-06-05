Рой Джонс готов заменить Тайсона в бою с Полом: «Думаю, что это отличная идея»

Теги Майк Тайсон Рой Джонс-младший бокс Джейк Пол Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс готов заменить Майка Тайсона в бою с Джейком Полом.

«Ради этого поединка я приведу себя в форму. Никогда не размышлял об этом раньше, но сейчас думаю, что это отличная идея. Буду готовиться – если поединок не состоится, то я стану идеальным кандидатом на замену Майка», – сказал экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс.

Бой между Тайсоном и Полом должен был состояться 20 июля, но был перенесен из-за состояния здоровья Майка.

У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?

Тайсон пройдет полное обследование, после чего комиссия примет решение о поединке с Полом

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3 комментария
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Рой Джонс, конечно в своё время был невероятный боксёр, какие быстрые руки и вообще скорость, как играючи и изящно он боксировал, невероятное удовольствие было наблюдать за ним! Поэтому, я бы с удовольствием взглянул на нынешнего Роя!!🥊
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Рой Джонс советует Тайсону отказаться от боя с Полом: «В таком возрасте лучше поберечься"
Так вот зачем он советовал отказаться)
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Рой проиграл Петтису в последнем бою, который даже не боксёр. Пол может нокаутировать Джонса.
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