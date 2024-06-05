Рой Джонс готов заменить Тайсона в бою с Полом: «Думаю, что это отличная идея»
Рой Джонс готов заменить Майка Тайсона в бою с Джейком Полом.
«Ради этого поединка я приведу себя в форму. Никогда не размышлял об этом раньше, но сейчас думаю, что это отличная идея. Буду готовиться – если поединок не состоится, то я стану идеальным кандидатом на замену Майка», – сказал экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс.
Бой между Тайсоном и Полом должен был состояться 20 июля, но был перенесен из-за состояния здоровья Майка.
У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?
Тайсон пройдет полное обследование, после чего комиссия примет решение о поединке с Полом
Так вот зачем он советовал отказаться)