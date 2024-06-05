Рой Джонс готов заменить Тайсона в бою с Полом: «Думаю, что это отличная идея»

Рой Джонс готов заменить Майка Тайсона в бою с Джейком Полом.

«Ради этого поединка я приведу себя в форму. Никогда не размышлял об этом раньше, но сейчас думаю, что это отличная идея. Буду готовиться – если поединок не состоится, то я стану идеальным кандидатом на замену Майка», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Бой между Тайсоном и должен был состояться 20 июля, но был перенесен из-за состояния здоровья Майка.

У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?

Тайсон пройдет полное обследование, после чего комиссия примет решение о поединке с Полом