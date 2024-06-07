Джаред Каннонир: «Хабиб стал таким крупным. Он поднимал железо или тарелки с едой?»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Джаред Каннонир Бокс/MMA/UFC

Джаред Каннонир высказался о нынешней физической форме Хабиба Нурмагомедова.

«Побил бы Хабиб меня? Я скажу, что нет, потому что у меня большое эго. Ему определенно было бы чертовски нелегко. Он не смог бы бороться со мной так, как боролся со всеми этими легковесами. Пусть он и весит сейчас 95 кг, но мы, средневесы, весим 100, даже 105 килограммов.

И я не в курсе, он сейчас стал таким крупным, потому что поднимал железо или потому что поднимал тарелки с едой? Вполне возможно, что он следует примеру Даниэля Кормье, распустил себя. Он слишком долго зависал с Ди Си», – сказал средневес UFC Джаред Каннонир.

Джаред Каннонир: «Изучаю дагестанцев. Хочу быть так же хорош, как все эти Хабибы и Исламы»

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2 комментария
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Ахаха любителя тирамису все окунают
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В среднем весе Хабиб на вряд-ли чего-то добился бы. Именно в борьбе вес чувствуется наиболее сильно.
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