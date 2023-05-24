«Сегодня была олдскульная борьба». Хабиб провел совместную тренировку со звездами UFC

Теги UFC MMA Кейн Веласкес Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов провел совместную тренировку со звездами UFC.

Дагестанец выложил фото с Кейном ВеласкесомДаниэлем КормьеБелалом Мухаммадом и Абубакаром Нурмагомедовым.

«Сегодня была олдскульная борьба 🤼‍♂️», – написал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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11 комментариев

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MaxBridge
Абубакар конечно звезда UFC чего уж 😂😂😂
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Гусейн Магомедрасулов
Веласкес сильно постарел
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alexander bakulin
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ламповое фото. оуджи деды.
белалу, конечно, пора в АКА переходить, а то титульник уже на носу, а он всё кантуется в чикагском колхозе
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Marky777
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Веласкес сильно постарел
Я вообще думал, что он всё ещё сидит. Новых новостей о нем не видел.
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LightWithin
Ответ Мадина Уйгурова
Те, кто говорили, что Хабиб тяжеловес, он намного меньше и Кормье и тем более Кейна даже в межсезонье как на этом фото. Одни ноги чего стоят, у Нурмагомедова веточки по сравнению с ногой Веласкеса или окорочками ДС.
Никто не напирал, что тяжеловес, тут корректнее следует говорить о категории. То, что выступал не в своей это факт, +15-20кг его категория. А сравнивать его с Кормье, который просто держит себя в форме, и уж тем более с постаревшим (и как-то сдавшим по фото) Веласкесом уж совсем неверно. Предположу что Хабиб на фото 80+, Кормье в своей привычной форме 90+, вот и всё.
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Руслан З.
Ответ Мадина Уйгурова
Те, кто говорили, что Хабиб тяжеловес, он намного меньше и Кормье и тем более Кейна даже в межсезонье как на этом фото. Одни ноги чего стоят, у Нурмагомедова веточки по сравнению с ногой Веласкеса или окорочками ДС.
Ну "будка" на фото не намного меньше чем у Кейна 😄
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