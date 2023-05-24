«Сегодня была олдскульная борьба». Хабиб провел совместную тренировку со звездами UFC
Хабиб Нурмагомедов провел совместную тренировку со звездами UFC.
Дагестанец выложил фото с Кейном Веласкесом, Даниэлем Кормье, Белалом Мухаммадом и Абубакаром Нурмагомедовым.
«Сегодня была олдскульная борьба 🤼♂️», – написал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
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белалу, конечно, пора в АКА переходить, а то титульник уже на носу, а он всё кантуется в чикагском колхозе