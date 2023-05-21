Уайт не считает, что Нганну боится Джонса: «СМИ раздувают ситуацию. Думаю, Фрэнсис просто не хочет рисковать»

Дана Уайт не считает, что Фрэнсис Нганну боится драться с Джоном Джонсом.

«В день, когда мы его освободили, я точно знал, что произойдет. Фрэнсис не хочет рисковать. Не хочет рисковать, и он явно не хотел рисковать в бою против .

А после того, что Джонс сделал с , я не виню Нганну. Думаю, что результат был бы точно таким же, большинство из вас так думает, и, полагаю, тоже так думает.

Но СМИ раздувают, будто бы он боится. Я не думаю, что он кого-то боится, просто не хочет рисковать», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт – о переходе Нганну в PFL: «Они собираются заплатить парню, который не дрался 18 месяцев»