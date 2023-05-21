Уайт не считает, что Нганну боится Джонса: «СМИ раздувают ситуацию. Думаю, Фрэнсис просто не хочет рисковать»

Теги UFC Дана Уайт тяжелый вес (MMA) Джон Джонс PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт не считает, что Фрэнсис Нганну боится драться с Джоном Джонсом.

«В день, когда мы его освободили, я точно знал, что произойдет. Фрэнсис не хочет рисковать. Не хочет рисковать, и он явно не хотел рисковать в бою против Джона Джонса.

А после того, что Джонс сделал с Сирилом Ганом, я не виню Нганну. Думаю, что результат был бы точно таким же, большинство из вас так думает, и, полагаю, Фрэнсис тоже так думает.

Но СМИ раздувают, будто бы он боится. Я не думаю, что он кого-то боится, просто не хочет рисковать», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт – о переходе Нганну в PFL: «Они собираются заплатить парню, который не дрался 18 месяцев»

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11 комментариев

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Kanan Jarrus
вообще-то, речь идет об очкующем туринабольщике, который открыл пасть только, когда нганну ушел
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Дилон
нганну мог вырубить Джонса и стать номер 1 в мире ММА, но он правда очканул быть задушеным, и стать никому не нужным. Джонс же выиграл все бои в карьере, и тупо выбивал себе чек. Джонс останется великим в истории, нганну не вспомнит никто
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Кастро
Всё равно пьет шампанское
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BcnuTywy
жонс оч крут, 0 вопросов. вот только когда Нганн показал что хер ты его завалишь, жонс - молчал. ну это мое мнение.
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<~Inter~>
Ответ Дилон
ну как бе Джонс в обойме, а нганну в жопе
А что Нганну то потерял? Он выбил себе хорошие условия и возможность провести боксерский бой
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Rocco777
Ответ Kanan Jarrus
вообще-то, речь идет об очкующем туринабольщике, который открыл пасть только, когда нганну ушел
обьясните пожалуйста AkimAkimu
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BcnuTywy
Ответ Дилон
нганну мог вырубить Джонса и стать номер 1 в мире ММА, но он правда очканул быть задушеным, и стать никому не нужным. Джонс же выиграл все бои в карьере, и тупо выбивал себе чек. Джонс останется великим в истории, нганну не вспомнит никто
ну вот как лично ты покажешь удар с руки сильнее Нганну, причём не с дивана, тогда и пиши. а пока что он топ в этой категории
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