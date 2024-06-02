Уайт объяснил, почему считает Джонса, а не Махачева лучшим P4P: «Если мы запрем двоих парней в комнате, то кто победит?»

Дана Уайт заявил, что считает Джона Джонса более сильным бойцом, чем Ислам Махачев.

«Что Ислам должен сделать, чтобы превзойти Джонса? P4P − что это такое? Махачев дважды побил полулегковеса. А Джонс легко стал чемпионом, победив тяжеловеса. Этот титул означает следующее: мы запираем парней в комнате, и кто оттуда выйдет победителем? победит.

У него был трехлетний перерыв, он вернулся и легко победил. Джонс − абсолютно лучший боец в истории. Надеюсь, что 10 ноября он подерется со Стипе, стучу по дереву», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт отказался называть Махачева лучшим бойцом P4P: «Джонс никогда не проигрывал, как кто-то другой может быть лучшим?»