Уайт объяснил, почему считает Джонса, а не Махачева лучшим P4P: «Если мы запрем двоих парней в комнате, то кто победит?»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что считает Джона Джонса более сильным бойцом, чем Ислам Махачев.

«Что Ислам должен сделать, чтобы превзойти Джонса? P4P − что это такое? Махачев дважды побил полулегковеса. А Джонс легко стал чемпионом, победив тяжеловеса. Этот титул означает следующее: мы запираем парней в комнате, и кто оттуда выйдет победителем? Джон Джонс победит.

У него был трехлетний перерыв, он вернулся и легко победил. Джонс − абсолютно лучший боец в истории. Надеюсь, что 10 ноября он подерется со Стипе, стучу по дереву», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт отказался называть Махачева лучшим бойцом P4P: «Джонс никогда не проигрывал, как кто-то другой может быть лучшим?»

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10 комментариев
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Давай ещё Диметриуса Джонса закроем в одной комнате с Дереком Льюисом
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Уайт от зависти бредить начал 😂
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Ну тогда давайте потом устройте бой Джонса с Аспиналом если ты так уверен Джонсе
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Если бы они были одного веса, то живым из комнаты вышел бы Махачев.
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>>Этот титул означает следующее: мы запираем парней в комнате, и кто оттуда выйдет победителем? Джон Джонс победит.

Какое то странное рассуждение. Детское.
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Л-логика
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Махачев его убьет чем нибудь,комната не клетка
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или перевод неправильный или Дана конкретную чушь сказал
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Президент крупнейшей мма организации не осведомлен о смысле рейтинга p4p...
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Ответ олдовый манк
Давай ещё Диметриуса Джонса закроем в одной комнате с Дереком Льюисом
Уверен, они найдут общий язык и выйдут оттуда приятелями)
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