Джонс раскритиковал выступление Махачева: «Сабмишен на последней минуте делает его лучшим?»
Джон Джонс раскритиковал Ислама Махачева за бой с Дастином Порье.
«Итак, давайте разберемся. Он только что прошел через дикую зарубу и оформил сабмишен на последней минуте.
Это делает его лучшим? Полагаю, все из-за травмы, после которой он внезапно растерял все навыки. Просто любопытствую», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, после чего удалил сообщение. Скриншот записи приводит Championship Rounds.
Напомним, что Ислам Махачев победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул в легком весе. Ислам возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
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Конечно не делает! И предыдущие уверенные победы не делают. Всем очевидно, что лучшим спортсмена делают допинг, проблемы с полицией, а особенно - отсутствие боёв. Т.к. , если не выступаешь, не проигрываешь. Учитесь, скейтеры 💪