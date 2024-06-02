Джонс раскритиковал выступление Махачева: «Сабмишен на последней минуте делает его лучшим?»

Джон Джонс раскритиковал Ислама Махачева за бой с Дастином Порье.

«Итак, давайте разберемся. Он только что прошел через дикую зарубу и оформил сабмишен на последней минуте.

Это делает его лучшим? Полагаю, все из-за травмы, после которой он внезапно растерял все навыки. Просто любопытствую», − написал в соцсетях чемпион в тяжелом весе , после чего удалил сообщение. Скриншот записи приводит Championship Rounds.

Напомним, что победил удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул в легком весе. Ислам возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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