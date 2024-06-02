Джонс раскритиковал выступление Махачева: «Сабмишен на последней минуте делает его лучшим?»

Теги UFC MMA Джон Джонс Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс раскритиковал Ислама Махачева за бой с Дастином Порье.

«Итак, давайте разберемся. Он только что прошел через дикую зарубу и оформил сабмишен на последней минуте.

Это делает его лучшим? Полагаю, все из-за травмы, после которой он внезапно растерял все навыки. Просто любопытствую», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, после чего удалил сообщение. Скриншот записи приводит Championship Rounds.

Напомним, что Ислам Махачев победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул в легком весе. Ислам возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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19 комментариев
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А ты как шведу чуть не отскочил? Сиди ещё три года и жди Стипе.
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Это кто там вещает, чел который ждал, когда уйдет Нганну чтобы выйти защищать титул против старика в простое Стипе
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А тебя что делает лучшим? Запрещённый удар и дисквалифиция? Битва с ДС под анаболиками? Проигрыш Рейесу? Побег от Нганну и удушение Гана, который сам сел на попу? Вот у них парочка с Даной конечно. Явно им Ислам поперек горла
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Аспиналл говорит: брбрбр
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Про Сантоса и Рейеса лучше вспомни, с первым на ничью максимум наработал, со вторым победу тебе за заслуги отдали
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Джонс давно сдулся. Уверен, Аспиналл на голову лучше него
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Разобрался 🤡😄
Конечно не делает! И предыдущие уверенные победы не делают. Всем очевидно, что лучшим спортсмена делают допинг, проблемы с полицией, а особенно - отсутствие боёв. Т.к. , если не выступаешь, не проигрываешь. Учитесь, скейтеры 💪
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А ты сам как победил ? Сирила Гана в стойке не смог победить повалил и начал душить
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То что он не выступает почти и все комментирует, при этом избегая лучшего тяжа ... В его случае лучше бы промолчал
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Выскочи с Аспиналлом. Или боишься?)))
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Ответ Михаил Кобяков
А ты как шведу чуть не отскочил? Сиди ещё три года и жди Стипе.
Еслиб только шведу
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Просто ради интереса, посмотрите ещё раз бои Джонса с Рейесом и Сантосом. Как можно считать Джонса лучшим, если он проиграл первому и на тоненького победил второго. Теперь вспомните первый бой с Гусём (держа в уме, что Джонс химичил). Теперь можете сложить это с остальной оппозицией Костлявого (опять же на фоне приёма допинга). При всём уважении к бойцам бившимся против Джонса - они не супер топы, как тот же Дастин Порье или Александр Волкановски у Махачева. И не надо говорить, что Дастин на спаде, а Александр - природный полулегковес. Я лично не заметил никакого спада у Дастина, а то что Волкановски тот ещё кабанчик и так все знают. У Джонса был лишь один серьёзный соперник - Кормье и, надо отдать должное, Джонс сполна использовал свои навыки (+допинг) и преимущество в антропометрии для победы. Большой вопрос, справился ли бы Джонс с универсальным бойцом типа Махачева (схожих габаритов), тем более без допинга и помощи судей. Не понимаю зачем фанаты вторят компании и называют Джонса величайшим. Как по мне он и рядом с Хабибом не стоял. Нурмагомедов просто уничтожал своих соперников и лишней царапины не получил. Что-то там говорят про то, что Хабиб слишком большой был для своей весовой, но лично я не заметил чтобы он был крупнее своих соперников в клетке. Да, Хабиб провёл недостаточно боёв чтобы называть его величайшим, но он единственный кто заставил лучших из лучших выглядеть беспомощными.
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Ответ GaasJT
Выскочи с Аспиналлом. Или боишься?)))
Максимум за пивом выскочит. А потом ещё что-нибудь умное напишет
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Ответ Никита Луговской
Аспиналл говорит: брбрбр
Аспинал это не порье)
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Конечно нет,ведь всем известно что игнорирование настоящих топ претендентов и ожидание 70-ти летнего Миочича делает любого бойца лучшим
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Лучшим делает не законный удар в голову коленом, после которого многих дисквалифицируют, но не золотую корову Джонса
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Джонс завидует.
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Вот бы Стипе его ушатал
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Ну победил самое главное, а так да, если брать Хабиба, Оливейру и ислама, то ислам хуже всех отодрался
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