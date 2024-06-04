Хельвани − об отмене пресс-конференции Конора и Чендлера: «Бой в силе. Дело не в каком-то скандале»
Бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера остается в силе.
«Бой все еще в силе. На данный момент бой остается актуальным. Хочу, чтобы все поняли: здесь нет никакого скандала или пикантной истории.
Могу со 100-процентной уверенностью сказать и подтвердить − нет ничего скандального. Нет никакого проваленного допинг-теста, ничего подобного», − сказал журналист Ариэль Хельвани.
Напомним, что бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303.
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