Конор − об отмене пресс-конференции с Чендлером: «Приношу извинения ирландцам и фанатам со всего мира»

Конор Макгрегор извинился за отмену пресс-конференции с Майклом Чендлером.

«По согласованию с UFC, пресс-конференция была отменена из-за ряда препятствий, на которые мы не в силах повлиять.

Приношу извинения ирландцам и фанатам по всему миру за причиненные неудобства. Я ценю вашу поддержку и страсть.

С нетерпением жду момента, когда смогу показать величайшее шоу в октагоне», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который в ночь на 30 июня подерется с .

UFC перенес пресс-конференцию Конора и Чендлера в Дублине: «Как только у нас будет информация, мы сообщим новую дату»