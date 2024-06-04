Конор − об отмене пресс-конференции с Чендлером: «Приношу извинения ирландцам и фанатам со всего мира»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор извинился за отмену пресс-конференции с Майклом Чендлером.

«По согласованию с UFC, пресс-конференция была отменена из-за ряда препятствий, на которые мы не в силах повлиять.

Приношу извинения ирландцам и фанатам по всему миру за причиненные неудобства. Я ценю вашу поддержку и страсть.

С нетерпением жду момента, когда смогу показать величайшее шоу в октагоне», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который в ночь на 30 июня подерется с Майклом Чендлером.

UFC перенес пресс-конференцию Конора и Чендлера в Дублине: «Как только у нас будет информация, мы сообщим новую дату»

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4 комментария
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Прокапали
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+3
скоро против Сашки Феникса будет выходить 🍺
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Ответ Streetbor
скоро против Сашки Феникса будет выходить 🍺
Хасбик - тоже вариант
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0
+1
ок
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