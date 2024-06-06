Махачев объяснил стычку с Порье: «Дастин уважительный парень, он мне потом объяснил, что это просто сленг»

Ислам Махачев заявил, что конфликт с Дастином Порье исчерпан.

Напомним, что Порье назвал засранцем на стердауне перед боем на UFC 302. Махачев посчитал, что таким образом оскорбил его мать.

«Это был американский сленг, которому они не придают смысла. Но Порье довольно уважительный парень. После взвешивания он дважды мне объяснил, что не имел в виду ничего плохого, в клетке дважды это сказал.

Потом моему менеджеру-американцу дважды сказал, что у них в Америке это слово ничего такого не значит», − сказал чемпион в легком весе Ислам Махачев.

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