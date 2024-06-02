Порье − об уходе из спорта: «Не хочу, чтобы спорт потом выбросил меня»

Дастин Порье объяснил, почему думает о завершении карьеры.

«Я дрался, чтобы стать чемпионом мира. А ради чего мне еще биться? Просто ради острых ощущений? Или ради денег?

У меня все хорошо, моя семья обеспечена. Так ради чего мне драться? Я в состоянии продолжать, но не хочу, чтобы спорт меня потом выбросил.

Так что посмотрим, пока не знаю. Возможно, это был мой последний бой», − сказал легковес UFC Дастин Порье, проигравший удушающим приемом в бою за титул UFC в легком весе.

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