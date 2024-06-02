Порье − об уходе из спорта: «Не хочу, чтобы спорт потом выбросил меня»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье объяснил, почему думает о завершении карьеры.

«Я дрался, чтобы стать чемпионом мира. А ради чего мне еще биться? Просто ради острых ощущений? Или ради денег?

У меня все хорошо, моя семья обеспечена. Так ради чего мне драться? Я в состоянии продолжать, но не хочу, чтобы спорт меня потом выбросил.

Так что посмотрим, пока не знаю. Возможно, это был мой последний бой», − сказал легковес UFC Дастин Порье, проигравший Исламу Махачеву удушающим приемом в бою за титул UFC в легком весе.

Порье в третий раз в карьере проиграл в титульнике удушающим приемом

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8 комментариев
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Лучше уйти на пике после титульника чем потом как Тони
+7
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+7
Ответ fResho
По-моему это была одна из самых топовых версий бриллиантика, таких проблем Исламу подкинуть мало кто смог бы даже в двух дивизионах
Честно говоря, проблемы преувеличены. Кроме сечки, по факту, ничего Порье особого не сделал. Да остановил много тейкдаунов, но он не перебил Ислама в стойке, где и должно было быть его главное преимущество
+4
0
+4
Ответ artem klishin
как объяснил Порье, ему было тяжело выбрасывать комбинации из-за странного тайминга и движений Махачева
По-моему это была одна из самых топовых версий бриллиантика, таких проблем Исламу подкинуть мало кто смог бы даже в двух дивизионах
+3
0
+3
Ответ fResho
По-моему это была одна из самых топовых версий бриллиантика, таких проблем Исламу подкинуть мало кто смог бы даже в двух дивизионах
согласен, очень хорош был!
+1
0
+1
Ответ Ivan Girugamesh
Лучше уйти на пике после титульника чем потом как Тони
Да, 35 лет - идеальный момент, чтобы уйти из легкого веса, где очень важны скорость, резкость, проседающие после 33
+1
0
+1
Увы, видно было что темп уже сложно держать на руках, может с возрастом весогонка сложнее далась, может в принципе скорость просела.один из моих любимых бойцов, но наверное и правда пора на покой
0
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Ответ admax
Увы, видно было что темп уже сложно держать на руках, может с возрастом весогонка сложнее далась, может в принципе скорость просела.один из моих любимых бойцов, но наверное и правда пора на покой
как объяснил Порье, ему было тяжело выбрасывать комбинации из-за странного тайминга и движений Махачева
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Ответ Артём Саркисян
Честно говоря, проблемы преувеличены. Кроме сечки, по факту, ничего Порье особого не сделал. Да остановил много тейкдаунов, но он не перебил Ислама в стойке, где и должно было быть его главное преимущество
Ну ,если быть честным,то я сегодня когда увидел сечку у Ислама,то начал переживать как бы его с боя не сняли.Ну и вообще такого ущерба он не получал ещё,может быть с Волком в первом бою когда
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