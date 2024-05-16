Пимблетт подерется с Грином в главном карде UFC 304

Пэдди Пимблетт подерется с Бобби Грином в главном карде UFC 304.

Об этом сообщил президент промоушена . Турнир состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания).

(21-3) в последний раз выходил в октагон в декабре-2023, когда победил единогласным решением судей.

(32-15-1) в апреле выиграл у Джима Миллера.

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