Пимблетт подерется с Грином в главном карде UFC 304

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Пэдди Пимблетт Бобби Грин UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт подерется с Бобби Грином в главном карде UFC 304.

Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. Турнир состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания).

Пимблетт (21-3) в последний раз выходил в октагон в декабре-2023, когда победил Тони Фергюсона единогласным решением судей.

Грин (32-15-1) в апреле выиграл у Джима Миллера.

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2 комментария
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Хана Пэдди)
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