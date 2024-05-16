Пимблетт подерется с Грином в главном карде UFC 304
Пэдди Пимблетт подерется с Бобби Грином в главном карде UFC 304.
Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. Турнир состоится 27 июля в Манчестере (Великобритания).
Пимблетт (21-3) в последний раз выходил в октагон в декабре-2023, когда победил Тони Фергюсона единогласным решением судей.
Грин (32-15-1) в апреле выиграл у Джима Миллера.
Пэдди Пимблетт: «В UFC вам платят столько, сколько вы стоите. Тем, кто ноет, стоит усерднее работать»
Пэдди Пимблетт: «Моя мечта – подраться с Конором на стадионе «Энфилд»