Конор − о бое Эдвардса и Мухаммада: «Они продадут 150-200 тысяч трансляций. У Леона и Белала много побед решениями»
Конор Макгрегор считает бой Эдвардса и Белала плохим с точки зрения бизнеса.
«У этого Леона очень много судейских решений, Эдвардс это любит. И теперь он дерется с парнем, который тоже любит решения, этот ваш Белал.
В полусреднем весе наступили не самые лучшие времена. UFC 304 продаст 200 или даже 150 тысяч платных трансляций. Это вообще не про PPV», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.
Напомним, что бой Эдвардса и Мухаммада возглавит турнир UFC 304, который пройдет 27 июля в Манчестере.
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