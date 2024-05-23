Конор − о бое Эдвардса и Мухаммада: «Они продадут 150-200 тысяч трансляций. У Леона и Белала много побед решениями»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Леон Эдвардс Белал Мухаммад UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор считает бой Эдвардса и Белала плохим с точки зрения бизнеса.

«У этого Леона очень много судейских решений, Эдвардс это любит. И теперь он дерется с парнем, который тоже любит решения, этот ваш Белал.

В полусреднем весе наступили не самые лучшие времена. UFC 304 продаст 200 или даже 150 тысяч платных трансляций. Это вообще не про PPV», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

Напомним, что бой Эдвардса и Мухаммада возглавит турнир UFC 304, который пройдет 27 июля в Манчестере.

Мухаммад − об анонсе боя с Эдвардсом: «Думал, что этого никогда не будет, но Всевышний все делает вовремя»

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1 комментарий
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Строго говоря, во всем UFC кризис звёзд. Старые уже буквально старые, а новые... а где новые, кстати?
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