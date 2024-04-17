Тренер Бивола: «Для Димы бой с Бетербиевым будет одним из самых сложных»
Тренер Бивола высказался о предстоящем поединке Дмитрия с Артуром Бетербиевым.
«Во-первых, я хотел бы увидеть [Бивола] в хорошей кондиции – функционально, физически, в техническом плане, чтобы мы за этот период могли довести до абсолютного совершенства. Если все это сложится в один момент, то это будет самый лучший показатель его работы.
Да, это будет один из самых сложных боев для Димы. Но Дима всегда с честью проходил эти моменты, оставался и остается непобежденным. Он должен просто-напросто показать свой бокс в лучшем его исполнении. В своем стиле и в своем моменте.
Я считаю, ничего другого не будет. Показать свою работу, хорошую работу на ногах, хорошую функциональную готовность, не останавливаться. Вот такие моменты», – сказал Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола.
Поединок между Биволом и Бетербиевым состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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