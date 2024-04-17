Тренер Бивола: «Для Димы бой с Бетербиевым будет одним из самых сложных»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Тренер Бивола высказался о предстоящем поединке Дмитрия с Артуром Бетербиевым.

«Во-первых, я хотел бы увидеть [Бивола] в хорошей кондиции – функционально, физически, в техническом плане, чтобы мы за этот период могли довести до абсолютного совершенства. Если все это сложится в один момент, то это будет самый лучший показатель его работы.

Да, это будет один из самых сложных боев для Димы. Но Дима всегда с честью проходил эти моменты, оставался и остается непобежденным. Он должен просто-напросто показать свой бокс в лучшем его исполнении. В своем стиле и в своем моменте.

Я считаю, ничего другого не будет. Показать свою работу, хорошую работу на ногах, хорошую функциональную готовность, не останавливаться. Вот такие моменты», – сказал Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола.

Поединок между Биволом и Бетербиевым состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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7 комментариев
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Для Димы это будет обычный бой, где он всё будет контролировать и победит уверенно решением.
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Ответ ilyuha12
Для Димы это будет обычный бой, где он всё будет контролировать и победит уверенно решением.
Отвечаешь что так будет???????
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И самым главным в жизни!
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Ответ ilyuha12
Для Димы это будет обычный бой, где он всё будет контролировать и победит уверенно решением.
Бивол будет нокаутирован как и все остальные соперники Бетербиева. Будет повтор боя с Гвоздиком, обработает корпус раундов десять и нокаут в 11 или 12 раунде.
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Ответ ilyuha12
Для Димы это будет обычный бой, где он всё будет контролировать и победит уверенно решением.
А потом 6 раунд, и он начнёт плыть)
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