Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Защита пояса − это не те ощущения. Нужен новый»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что хочет драться за титул в полусреднем весе.

«Хочу драться за второй пояс. Это моя мечта. Хочу почувствовать эту энергию опять. Потому что когда ты защищаешь титул, это уже не то. Так что мне нужен новый», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, задушивший Дастина Порье в пятом раунде.

Махачев повозился с Порье: задушил, но закончил бой с разбитым лицом

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36 комментариев
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Ответ Mr.Bubble
Комментарий скрыт
Ашотика на раз два удушит
+16
-3
+13
В этом дивизионе у него соперников нет, пора подниматься выше
+12
-2
+10
Ответ Mr.Bubble
Комментарий скрыт
Боится Царукяна , поэтому хочет соперника ещё сильнее , в весе выше .
В чем логика ?
+8
-1
+7
При всем уважении к Исламу, он не сможет продержаться в полусреднем весе. Может и выиграет пару боев и т.д. Но чтоб устоял там и выигрывал пояс, плюс защищал его, это уже как то совсем не верится
+8
-2
+6
Ответ Богдан
Если Ислам будет в такой же ужасной форме, как сегодня, то с Эдвардсом справиться будет крайне сложно. Чем-то напомнило первый бой с Волком. Надеюсь, тренера проведут работу над ошибками в физ. подготовке
А что не так с формой было? Увиденная кровь на лбу признак плохой формы?))
+2
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+2
Ответ Даулет Абдрахманбек
При всем уважении Исламу, ему еле хватает физики, на легковесов, даже полулегковесов, ему сложно будет конкурировать крупными ребятами.
Так он вес гонять не будет. Соответственно физика лучше будет
+2
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+2
Ответ TrueRamaz11
В этом дивизионе у него соперников нет, пора подниматься выше
щас у эдвардса бой с белалом, а махачеву надо победить царукяна
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Ответ Мадина Уйгурова
С Белалом есть
Не думаю, что он победит Леона.
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Ответ Горец Юнайтед
А что не так с формой было? Увиденная кровь на лбу признак плохой формы?))
Нет, физ. подготовка очень смутила, еще на моменте выхода в октагон. В бою же был медленнее, чем обычно, вязкий, короче говоря, хуже, чем обычно. Вот примерно как в первом бою с Волком
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Ответ АланСмити
Ужасная форма это быть лучше в ударке и в борьбе топового бойца. Окей.
он уже во втором раунде устал, скорее всего рил стафилокок был
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Ответ АланСмити
Ужасная форма это быть лучше в ударке и в борьбе топового бойца. Окей.
Ужасная форма - это быть хуже себя в нормальных для себя же кондициях
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Народ такой странный говоришь что ему не стоит подниматься в весе он маленький по телосложению и нечего хорошего не выйдет с этого но заминусяли (((
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Ответ Бониффаций
С Леоном практически нет шансов
С чего вдруг? Эдвардс весьма пассивный боец и не навязывает высокий темп. А в партере всегда можно найти шанс
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Ответ Богдан
Если Ислам будет в такой же ужасной форме, как сегодня, то с Эдвардсом справиться будет крайне сложно. Чем-то напомнило первый бой с Волком. Надеюсь, тренера проведут работу над ошибками в физ. подготовке
Да не сможет он был бы это Хабиб другое дело он крупнее и идеально в средний вписался а Махачев маленький для среднего и борьбу там не сможет свою навязать а удары еще сильнее
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Ответ Богдан
Нет, физ. подготовка очень смутила, еще на моменте выхода в октагон. В бою же был медленнее, чем обычно, вязкий, короче говоря, хуже, чем обычно. Вот примерно как в первом бою с Волком
Мне тоже напомнило. Но как в первом бою с Волком, как будто, и Дастин тоже действовал. Он довольно неплохо нейтрализовал работу Ислама в партере.
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Ответ Бониффаций
С Леоном практически нет шансов
С Белалом есть
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Ответ Mr.Bubble
Комментарий скрыт
Бой с царукяном опасный и не особо хайповый. Думаю, поэтому он и не интересен Исламу
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Ответ Богдан
Если Ислам будет в такой же ужасной форме, как сегодня, то с Эдвардсом справиться будет крайне сложно. Чем-то напомнило первый бой с Волком. Надеюсь, тренера проведут работу над ошибками в физ. подготовке
Ужасная форма это быть лучше в ударке и в борьбе топового бойца. Окей.
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Ответ Горец Юнайтед
В чем опасность можно коротко? Ударка сильнее порье или самбишены лучше чем у оливейра?)
Мне кажется, что Арман молод и очень сильно хочет этого боя. Мотивационная часть зашкаливает, поэтому нельзя списывать этот фактор. База для соперничества в каких-то аспектах может доставить еще больше неудобств. Я не утверждаю, что Арман сильне, вполне допускаю, что он может отлететь куда быстрее Порте, но также допускаю, что именно он может оказать серьезное сопротивление.
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Ответ Марк Максимов
Боится Царукяна , поэтому хочет соперника ещё сильнее , в весе выше . В чем логика ?
царукяна он уже уничтожил один раз, может еще раз, просто кому это интересно
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Ответ Mr.Bubble
Комментарий скрыт
Наоборот Арман более удобный для Махачева, как и Оливейра. У обеих нет нокаутирующего удара как у Дастина
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Ответ Друг Джордана
Бой с царукяном опасный и не особо хайповый. Думаю, поэтому он и не интересен Исламу
В чем опасность можно коротко? Ударка сильнее порье или самбишены лучше чем у оливейра?)
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Ответ TrueRamaz11
В этом дивизионе у него соперников нет, пора подниматься выше
Ну, как. Вот Порье вполне достойную оппозицию составил. Нет, не был близок к победе, не был равным. Но уж точно не был и мальчиком для битья
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Ответ TrueRamaz11
В этом дивизионе у него соперников нет, пора подниматься выше
К сожалению абсолютно
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Ответ Ramzes So2
щас у эдвардса бой с белалом, а махачеву надо победить царукяна
У Ислама с такой сечкой будет отстранение длительное, если Белал/Эдвардс не получат значимого урона, то можно осенью - зимой выходить сразу на бой в полусреднем. Арман пусть дерётся за временный титул
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Глянул бы бой Махачев Топурия, с Эдвардсом шансов меньше все таки 7 кг разницы плюс они там еще больше перед боем набирают!!!
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С Леоном практически нет шансов
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При всем уважении Исламу, ему еле хватает физики, на легковесов, даже полулегковесов, ему сложно будет конкурировать крупными ребятами.
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В принципе можно в этом году с Арманом ещё подраться и в начале следующего переходить в полусредний.
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Скажи тебя он ещё боится
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