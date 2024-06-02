Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Защита пояса − это не те ощущения. Нужен новый»

Ислам Махачев заявил, что хочет драться за титул в полусреднем весе.

«Хочу драться за второй пояс. Это моя мечта. Хочу почувствовать эту энергию опять. Потому что когда ты защищаешь титул, это уже не то. Так что мне нужен новый», − сказал чемпион в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, задушивший в пятом раунде.

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