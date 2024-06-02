Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Защита пояса − это не те ощущения. Нужен новый»
Ислам Махачев заявил, что хочет драться за титул в полусреднем весе.
«Хочу драться за второй пояс. Это моя мечта. Хочу почувствовать эту энергию опять. Потому что когда ты защищаешь титул, это уже не то. Так что мне нужен новый», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, задушивший Дастина Порье в пятом раунде.
Махачев повозился с Порье: задушил, но закончил бой с разбитым лицом
В чем логика ?