Царукян хочет драться с Махачевым в России: «Было бы круто устроить в Сочи или Москве»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян назвал города России, в которых хотел бы подраться с Исламом Махачевым.

«Бой с Махачевым в России? Конечно бы хотел, это же моя родина. Было бы круто подраться где-нибудь в Сочи или Москве. Думаю, в UFC бы удивились от зала и публики, люди бы раскупили билеты за один день», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

С кем Махачеву драться дальше?

Эдуард Вартанян: «Царукян – единственный в дивизионе, кто способен выиграть у Махачева. Он быстрее и точнее»

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