«Глубокие воды». Махачев выложил фото рассечения, полученного в бою с Порье

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев выложил фото рассечения, полученного в бою с Дастином Порье.

«Глубокие воды!» – подписал публикацию чемпион UFC в легком весе.

Титульный поединок между Махачевым и Порье состоялся в ночь на 2 июня и возглавил турнир UFC 302. Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде.

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