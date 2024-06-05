«Глубокие воды». Махачев выложил фото рассечения, полученного в бою с Порье
Ислам Махачев выложил фото рассечения, полученного в бою с Дастином Порье.
«Глубокие воды!» – подписал публикацию чемпион UFC в легком весе.
Титульный поединок между Махачевым и Порье состоялся в ночь на 2 июня и возглавил турнир UFC 302. Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде.
Сечка от Порье – самый страшный момент в карьере Махачева. Как это произошло?
Вселенная приемов Махачева – так разнообразно не побеждал даже Хабиб