Махачев предложил Оливейре помощь в подготовке к бою с Ковингтоном: «Он может приехать в Дагестан»

Ислам Махачев предложил Чарльзу Оливейре помощь в подготовке к бою с Ковингтоном.

« – хороший парень. Если ему понадобится моя помощь, то он может присоединиться к нашему тренировочному лагерю. Он может приехать в Дагестан. У него отличная ударная техника, высокий уровень грэпплинга. Мы поможем ему с борьбой.

Думаю, что он финиширует . Чарльз – очень опасный парень. Он ищет досрочную победу каждую секунду», – сказал чемпион в легком весе .

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