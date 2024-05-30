Махачев предложил Оливейре помощь в подготовке к бою с Ковингтоном: «Он может приехать в Дагестан»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев предложил Чарльзу Оливейре помощь в подготовке к бою с Ковингтоном.

«Чарльз – хороший парень. Если ему понадобится моя помощь, то он может присоединиться к нашему тренировочному лагерю. Он может приехать в Дагестан. У него отличная ударная техника, высокий уровень грэпплинга. Мы поможем ему с борьбой.

Думаю, что он финиширует Колби. Чарльз – очень опасный парень. Он ищет досрочную победу каждую секунду», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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