Российский бизнесмен Шпигель заплатил $95 тысяч за шанс находиться в лагере Оливейры

Российский бизнесмен заплатил $95 тысяч за нахождение в лагере Чарльза Оливейры.

Роман Шпигель выиграл аукцион, организованный благотворительным фондом футболиста «Аль-Хилаля» Неймара.

Он получит возможность наблюдать за тренировками экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры, а также отправится вместе с ним на следующий поединок. Шпигель будет наблюдать за процессом весогонки и поучаствует в официальной церемонии взвешивания.

Оливейра (34-10) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл раздельным решением судей .

Махачев предложил Оливейре помощь в подготовке к бою с Ковингтоном: «Он может приехать в Дагестан»

Карточка с автографом Хабиба продана за $8500 – в 6 раз дороже карточки Джонса