Российский бизнесмен Шпигель заплатил $95 тысяч за шанс находиться в лагере Оливейры

Теги UFC Неймар MMA Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Российский бизнесмен заплатил $95 тысяч за нахождение в лагере Чарльза Оливейры.

Роман Шпигель выиграл аукцион, организованный благотворительным фондом футболиста «Аль-Хилаля» Неймара.

Он получит возможность наблюдать за тренировками экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры, а также отправится вместе с ним на следующий поединок. Шпигель будет наблюдать за процессом весогонки и поучаствует в официальной церемонии взвешивания.

Оливейра (34-10) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл раздельным решением судей Арману Царукяну.

Махачев предложил Оливейре помощь в подготовке к бою с Ковингтоном: «Он может приехать в Дагестан»

Карточка с автографом Хабиба продана за $8500 – в 6 раз дороже карточки Джонса

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Фонд неймара лагерь оливейры , какая тут связь ?😅
+3
0
+3
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Фонд неймара лагерь оливейры , какая тут связь ?😅
Бразильцы. Подгон по братски.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий