Пресс-конференция турнира UFC 303 перенесена на неопределенный срок

Теги UFC MMA UFC 303 Бокс/MMA/UFC

UFC перенес пресс-конференцию в Ирландии.

«Пресс-конференция UFC 303, запланированная на сегодня, отложена до дальнейшего уведомления.

Мы искренне извиняемся перед всеми фанатами, которые планировали посетить мероприятие. Как только у нас появится дополнительная информация о новой дате и времени, мы немедленно поделимся ею. Спасибо», – сказано в официальном заявлении промоушена.

Напомним, сегодня в Дублине планировалась пресс-конференция, посвященная UFC 303, в главном событии которого подерутся Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Турнир запланирован на 30 июня.

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4 комментария
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Конора из синей ямы вытаскивают
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Конор забухал? Из-за другого бойца вряд-ли стали бы переносить
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Кос, кончай бухать!
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Ответ Beast
Конора из синей ямы вытаскивают
Не исключено, что синяя яма припорошена белоснежной пудрой
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