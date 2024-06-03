Пресс-конференция турнира UFC 303 перенесена на неопределенный срок

UFC перенес пресс-конференцию в Ирландии.

«Пресс-конференция UFC 303, запланированная на сегодня, отложена до дальнейшего уведомления.

Мы искренне извиняемся перед всеми фанатами, которые планировали посетить мероприятие. Как только у нас появится дополнительная информация о новой дате и времени, мы немедленно поделимся ею. Спасибо», – сказано в официальном заявлении промоушена.

Напомним, сегодня в Дублине планировалась пресс-конференция, посвященная UFC 303, в главном событии которого подерутся Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Турнир запланирован на 30 июня.

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