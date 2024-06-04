Ян − о бое с Верой: «Он любит гонять воздух, но время до зимы еще есть»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Марлон Вера Сун Ядун Бокс/MMA/UFC

Петр Ян заявил, что бой с Марлоном Верой может состояться в конце 2024 года.

«Вера любит болтать, теперь у него бой в августе. Я ему сказал, что он воздух гоняет. И еще, что если бы мы провели бой раньше, он бы никогда не дрался за титул. Но до ноября-декабря есть время, поглядим», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян, восстанавливающийся от разрыва крестообразной связки колена, полученного в бою с Суном Ядуном.

Ян − о следующем бое: «Планирую вернуться до конца года, в ноябре-декабре»

Ян хочет бои с Макгрегором и Диллашоу: «С Конором была шумиха, а Ти Джеем я хочу драться со времен ACB»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пете надо самому перестать гонять воздух и начать подтягивать партер, если он еще хочет вернуться в титульную гонку
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий