Ян − о бое с Верой: «Он любит гонять воздух, но время до зимы еще есть»

Петр Ян заявил, что бой с Марлоном Верой может состояться в конце 2024 года.

«Вера любит болтать, теперь у него бой в августе. Я ему сказал, что он воздух гоняет. И еще, что если бы мы провели бой раньше, он бы никогда не дрался за титул. Но до ноября-декабря есть время, поглядим», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян, восстанавливающийся от разрыва крестообразной связки колена, полученного в бою с Суном Ядуном.

Ян − о следующем бое: «Планирую вернуться до конца года, в ноябре-декабре»

Ян хочет бои с Макгрегором и Диллашоу: «С Конором была шумиха, а Ти Джеем я хочу драться со времен ACB»