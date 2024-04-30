Вера − о бое с Яном: «UFC сказали, что Петр не будет драться»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Шон О'Мэлли Марлон Вера Сун Ядун Бокс/MMA/UFC

Марлон Вера обвинил Петра Яна в отказе от боя.

«В UFC мне сказали, что Ян не собирается драться. Легко гавкать, когда знаешь, что не выйдешь на бой», − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

В последний раз Ян и Вера дрались на турнире UFC 299: Ян победил Суна Ядуна, а Вера проиграл Шону О’Мэлли в бою за титул.

Вера – о Яне: «Хочу подраться с ним в ноябре, но он уже дважды отказывался от боя со мной»

Ян – Вере: «Ты бы никогда не добрался до титульника, если бы мы подрались раньше»

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