Вера − о бое с Яном: «UFC сказали, что Петр не будет драться»

Марлон Вера обвинил Петра Яна в отказе от боя.

«В UFC мне сказали, что Ян не собирается драться. Легко гавкать, когда знаешь, что не выйдешь на бой», − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

В последний раз Ян и Вера дрались на турнире UFC 299: Ян победил Суна Ядуна, а Вера проиграл Шону О’Мэлли в бою за титул.

Вера – о Яне: «Хочу подраться с ним в ноябре, но он уже дважды отказывался от боя со мной»

Ян – Вере: «Ты бы никогда не добрался до титульника, если бы мы подрались раньше»