Ян − о следующем бое: «Планирую вернуться до конца года, в ноябре-декабре»

Петр Ян заявил, что его следующий бой может состояться в конце 2024 года.

«У меня прошло два месяца и десять дней после операции, восстановление идет по плану. Все хорошо, поэтому не форсируем события и идем четко по графику.

Я планирую до конца года вернуться, надеюсь, что все получится. Это ноябрь-декабрь», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Последний раз Ян дрался в марте-2024, победив Суна Ядуна. После поединка стало известно, что Петр порвал крестообразную связку колена.

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