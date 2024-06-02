Уайт отказался называть Махачева лучшим бойцом P4P: «Джонс никогда не проигрывал, как кто-то другой может быть лучшим?»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что Ислам Махачев не лучший боец P4P.

«Да, Ислам − один из величайших в истории. Но любой, кто называет Махачева лучшим P4P, пока есть активный Джон Джонс

Он здесь, он не проигрывал, как можно говорить, что кто-то другой лучший? Пока Джонс выступает, никто не может претендовать на это звание», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Махачев задушил Порье в главном бою UFC 302 и защитил титул в легком весе.

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7 комментариев
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Джонс выступает?)
+21
-1
+20
Чел проиграл вчистую Рейесу, на тоненького выиграл спорно Сантоса, 2 года не дрался и теперь вызывает 50 летнего пенсионера Стипе, он не то, что лучший P4P, он даже в тяжах не лучший
+21
-5
+16
Ответ Isa Babaev
Чел проиграл вчистую Рейесу, на тоненького выиграл спорно Сантоса, 2 года не дрался и теперь вызывает 50 летнего пенсионера Стипе, он не то, что лучший P4P, он даже в тяжах не лучший
Еще и на допинге ловили, что обезличивает его победы
+12
-5
+7
Джонс за последние 3-4 года вышел в октагон всего один раз. Сейчас же он избегает встречи с Аспинеллом и выбирает в соперники пробитого, глубокого ветерана с незакрытым поражением и с таким же длительным простоем. Да и Доминику Рейесу Джонс де - факто проиграл.
+7
-2
+5
Ответ Isa Babaev
Чел проиграл вчистую Рейесу, на тоненького выиграл спорно Сантоса, 2 года не дрался и теперь вызывает 50 летнего пенсионера Стипе, он не то, что лучший P4P, он даже в тяжах не лучший
Да Рейес его перебил капитальн
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