Уайт подтвердил, что Усмана Нурмагомедова выгнали с арены после UFC 302: «Нельзя запрыгивать в клетку»
Дана Уайт прокомментировал инцидент с участием Усмана Нурмагомедова.
«Брата Хабиба Усмана вывели с арены? Он вбежал в клетку после боя. Ну, видите. Вот и объяснение. Нельзя запрыгивать в клетку сразу после боя. За такое охрана вас выведет со стадиона», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил пояс в легком весе.
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