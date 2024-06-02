Уайт подтвердил, что Усмана Нурмагомедова выгнали с арены после UFC 302: «Нельзя запрыгивать в клетку»

Теги UFC Дана Уайт MMA Дастин Порье Ислам Махачев Усман Нурмагомедов UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт прокомментировал инцидент с участием Усмана Нурмагомедова.

«Брата Хабиба Усмана вывели с арены? Он вбежал в клетку после боя. Ну, видите. Вот и объяснение. Нельзя запрыгивать в клетку сразу после боя. За такое охрана вас выведет со стадиона», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил пояс в легком весе.

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5 комментариев
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Впрочем ничего нового🤷🏻‍♂️
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ну, что? простим?
25 лет парню. считай, ребёнок ещё.
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Пол Махачкалы в телевизор прыгнули, после победы ✌️
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