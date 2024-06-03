Поединок Джошуа – Дюбуа может состояться осенью на «Уэмбли». Ведутся переговоры

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа осенью могут подраться в Великобритании.

«Даниэль Дюбуа доказал, что все его критики неправы, выиграв временный пояс IBF.

Надеюсь, он подерется осенью с Энтони Джошуа. Мы работаем над этим. Он хорошо выступил.

Хотим устроить их поединок в Великобритании. Бой двух британцев отлично заполнит арену «Уэмбли».

Позже будет пресс-конференция, где надеюсь, мы сможем сделать несколько объявлений», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

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