Поединок Джошуа – Дюбуа может состояться осенью на «Уэмбли». Ведутся переговоры
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа осенью могут подраться в Великобритании.
«Даниэль Дюбуа доказал, что все его критики неправы, выиграв временный пояс IBF.
Надеюсь, он подерется осенью с Энтони Джошуа. Мы работаем над этим. Он хорошо выступил.
Хотим устроить их поединок в Великобритании. Бой двух британцев отлично заполнит арену «Уэмбли».
Позже будет пресс-конференция, где надеюсь, мы сможем сделать несколько объявлений», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
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