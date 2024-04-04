Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа может подраться за титул IBF
Энтони Джошуа может стать претендентом на титул IBF в тяжелом весе.
В разговоре с iFL TV промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа может подраться с победителем боя за вакантный титул IBF в тяжелом весе. Ожидается, что за пояс в июне-2024 подерутся Филип Хргович и Даниэль Дюбуа, а Джошуа подерется с победителем в сентябре.
Джошуа − бывший чемпион IBF, WBA и WBO, упустивший титулы в 2021 году в бою с Александром Усиком.
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