Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа может подраться за титул IBF

Энтони Джошуа может стать претендентом на титул IBF в тяжелом весе.

В разговоре с iFL TV промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа может подраться с победителем боя за вакантный титул IBF в тяжелом весе. Ожидается, что за пояс в июне-2024 подерутся и , а Джошуа подерется с победителем в сентябре.

Джошуа − бывший чемпион IBF, WBA и WBO, упустивший титулы в 2021 году в бою с .

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