Конор показал фото из тренировочного лагеря: «Самый богатый боец UFC возвращается»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор показал фото из тренировочного лагеря.

«Самый богатый боец в истории UFC возвращается. Осталось пять недель и четыре дня», – подписал публикацию бывший двойной чемпион промоушена.

Макгрегор проведет бой против Майкла Чендлера на турнире UFC 303, который состоится в ночь на 30 июня.

Он не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.

Конор − о целях в UFC: «Был бы рад титулу в легком, полусреднем весах и поясу BMF»

Три главных вопроса вокруг возвращения Конора

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно, у него хоть какая-то мотивация драться осталась?
+2
0
+2
Ответ Иван Иванов
Интересно, у него хоть какая-то мотивация драться осталась?
на курсе она и появляется, агрессия, мотивация, тесто он себе поди под 50 разогнал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий