Конор показал фото из тренировочного лагеря: «Самый богатый боец UFC возвращается»

Конор Макгрегор показал фото из тренировочного лагеря.

«Самый богатый боец в истории возвращается. Осталось пять недель и четыре дня», – подписал публикацию бывший двойной чемпион промоушена.

проведет бой против на турнире UFC 303, который состоится в ночь на 30 июня.

Он не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с .

Конор − о целях в UFC: «Был бы рад титулу в легком, полусреднем весах и поясу BMF»

Три главных вопроса вокруг возвращения Конора