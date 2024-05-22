Конор показал фото из тренировочного лагеря: «Самый богатый боец UFC возвращается»
Конор Макгрегор показал фото из тренировочного лагеря.
«Самый богатый боец в истории UFC возвращается. Осталось пять недель и четыре дня», – подписал публикацию бывший двойной чемпион промоушена.
Макгрегор проведет бой против Майкла Чендлера на турнире UFC 303, который состоится в ночь на 30 июня.
Он не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.
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