Поединок Хилла и Раунтри на UFC 303 отменен. Халил употребил запрещенное вещество

Теги UFC MMA Джамал Хилл UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Поединок Джамала Хилла и Халила Раунтри не состоится.

«Одна из самых сложных вещей, с которыми я сталкивался в жизни», – признался в соцсетях боец UFC Халил Раунтри.

Боец объяснил, что сам обнаружил запрещенный дегидроэпиандростерон в принятом лекарстве, после чего незамедлительно обратился к UFC.

Раунтри не примет участия в поединке против Джамала Хилла и получит временное отстранение. Напомним, UFC 303 пройдет в ночь на 30 июня.

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