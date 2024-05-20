Поединок Хилла и Раунтри на UFC 303 отменен. Халил употребил запрещенное вещество
Поединок Джамала Хилла и Халила Раунтри не состоится.
«Одна из самых сложных вещей, с которыми я сталкивался в жизни», – признался в соцсетях боец UFC Халил Раунтри.
Боец объяснил, что сам обнаружил запрещенный дегидроэпиандростерон в принятом лекарстве, после чего незамедлительно обратился к UFC.
Раунтри не примет участия в поединке против Джамала Хилла и получит временное отстранение. Напомним, UFC 303 пройдет в ночь на 30 июня.
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