Махачев перенес стафилококковую инфекцию перед боем с Порье: «Где-то фотография вылезла, на которой видно, что у меня стафилококк. Ну... Немного он меня помучил»
Махачев подтвердил заражение стафилококком во время подготовки к бою с Порье.
«Да, у меня были проблемы со здоровьем перед боем с Порье. Где-то фотография вылезла, на которой видно, что у меня стафилококк. Инфекция. Ну... Немного она меня помучила. Примерно неделю, когда я приехал в США. У меня не было тренировок, я просто отдыхал, ходил к врачам.
Инфекция не прогрессировала. Сниматься с боя не планировал – позади большой путь», – признался чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Махачев победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде в главном событии UFC 302.
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