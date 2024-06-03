Махачев перенес стафилококковую инфекцию перед боем с Порье: «Где-то фотография вылезла, на которой видно, что у меня стафилококк. Ну... Немного он меня помучил»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Махачев подтвердил заражение стафилококком во время подготовки к бою с Порье.

«Да, у меня были проблемы со здоровьем перед боем с Порье. Где-то фотография вылезла, на которой видно, что у меня стафилококк. Инфекция. Ну... Немного она меня помучила. Примерно неделю, когда я приехал в США. У меня не было тренировок, я просто отдыхал, ходил к врачам.

Инфекция не прогрессировала. Сниматься с боя не планировал – позади большой путь», – признался чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, Махачев победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде в главном событии UFC 302.

Макгрегор утверждает, что Махачев подхватил стафилококк перед боем с Порье: «Его команда заражена. Грязнули»

В команде Махачева опровергли информацию о заражении стафилококком: «У Ислама нет проблем со здоровьем»

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2 комментария
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Вот почему он не мог полноценно проводить тейкдауны и выглядел физически слабей себя обычно
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Ответ Валерий Золотарев
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да он был прав..
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