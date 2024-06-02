Махачев обратился к фанатам после победы над Порье: «Извиняюсь, что заставил вас понервничать»

Ислам Махачев поблагодарил фанатов за поддержку после боя с Дастином Порье.

«Приветствую! Немного сечка, синяки. Но так интереснее. Всем спасибо за поддержку. Извиняюсь, заставил всех понервничать. Но я думаю, вам понравилось. Всем спасибо. Скоро вернусь домой с поясом», − сказал чемпион в легком весе , задушивший в пятом раунде титульного поединка.

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