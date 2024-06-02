Махачев обратился к фанатам после победы над Порье: «Извиняюсь, что заставил вас понервничать»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев поблагодарил фанатов за поддержку после боя с Дастином Порье.

«Приветствую! Немного сечка, синяки. Но так интереснее. Всем спасибо за поддержку. Извиняюсь, заставил всех понервничать. Но я думаю, вам понравилось. Всем спасибо. Скоро вернусь домой с поясом», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, задушивший Дастина Порье в пятом раунде титульного поединка.

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4 комментария
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ИСЛАМ , тебе не за что извиняться !!! Противник был достойный , вы устроили классный бой , браво чемпион !!!!
+12
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+12
Ислам с Бриллиантом выдал шикарный бой,в котором было всё.И стойке зарубились,и в партере поборолись,в общем показали всё то,за что мы и любим этот вид спорта.Любителям заруб в телефонной будке могу скинуть ссылку на соответствующий канал в Ютубе
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Все нормально Бро.
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Да нееее все ок👍
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