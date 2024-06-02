Хабиб − о бое Махачева и Порье: «Сегодня Ислам очень сильно вырос»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов похвалил Ислама Махачева за бой с Дастином Порье.

«Честно говоря, сегодня Ислам очень сильно вырос. Он еще сам этого не понял. Когда заходишь так глубоко, как он сегодня, это показывает людям, на что ты способен.

Начинаешь лучше понимать свое тело, лучше ощущаешь внутреннюю силу. Есть еще огромный запас. Просто мы всегда недооцениваем себя. Недооцениваем тело и дух, хотя способны на большее, чем на пять или 10 раундов.

Просто нужно найти это, нужно сохранять спокойствие и встать на путь, по которому ты можешь зайти еще дальше», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Ислам Махачев задушил Дастина Порье в пятом раунде и защитил титул чемпиона UFC.

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