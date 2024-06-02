Уайт − о возможном уходе Порье: «Он звезда и может быть с нами, пока хочет»

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт высказался о будущем Дастина Порье.

«Наша работа − подготовить бой для Дастина, а дальше ему решать. После боя с Сен-Дени у него прибавилось уверенности, сегодня он был очень близок к титулу. Порье сам знает, что ему делать. Но в любом случае он звезда, может оставаться с нами, пока он хочет», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Порье проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в пятом раунде.

Порье в третий раз в карьере проиграл в титульнике удушающим приемом

Дастин Порье: «Не знаю, что буду делать дальше. Возможно, это был мой последний бой»

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4 комментария
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Если Ислам перейдет в другой вес бриллиант станет первым претендентом на титул !!удачи Дастин , ты заслужил пояс!!!
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+5
Бои Порье - это феерия. Если он на победной ноте уйдет, буду рад за него.
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Великий француз.
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Ответ кот 26
Если Ислам перейдет в другой вес бриллиант станет первым претендентом на титул !!удачи Дастин , ты заслужил пояс!!!
Нокаутирует Армана за титул
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