Уайт − о возможном уходе Порье: «Он звезда и может быть с нами, пока хочет»

Дана Уайт высказался о будущем Дастина Порье.

«Наша работа − подготовить бой для Дастина, а дальше ему решать. После боя с Сен-Дени у него прибавилось уверенности, сегодня он был очень близок к титулу. Порье сам знает, что ему делать. Но в любом случае он звезда, может оставаться с нами, пока он хочет», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Порье проиграл удушающим приемом в пятом раунде.

Порье в третий раз в карьере проиграл в титульнике удушающим приемом

Дастин Порье: «Не знаю, что буду делать дальше. Возможно, это был мой последний бой»